Calciomercato Inter, la proposta che arriva al club nerazzurro può sbloccare le trattative e contestualmente gelare il Milan

Cinque acquisti in entrata, un mercato fin qui di grande spessore e la sensazione che non sia finita qui. E se è vero che Marotta ha spiegato che l’Inter ha compiuto le sue mosse principali in questa sessione di trattative, da qui al termine, tra quasi due mesi, altri movimenti di un certo livello si vedranno.

Sullo sfondo l’affare Dybala, che rimane sempre una tentazione presente e viva nella testa dell’ad nerazzurro (ma bisogna fargli posto, nella rosa e nel monte ingaggi). Non soltanto: anche la necessità, ben nota, di mettere a segno un attivo importante al termine del mercato, tra i 60 e gli 80 milioni. Ecco perché c’è ancora da aspettarsi più di qualcosa di significativo per i nerazzurri nelle prossime settimane, se non per i prossimi giorni. Con un intreccio particolare che coinvolge il Milan, spettatore interessato e che potrebbe incassare uno smacco.

Calciomercato Inter, il Psg rilancia per Skriniar: la contropartita inattesa

Uno dei fronti più caldi è quello che può portare Skriniar al Psg, l’offerta dei francesi da 60 milioni più bonus non ha ancora fatto breccia. Ma secondo il ‘Corriere dello Sport’, dopo i colloqui avuti ieri con il ds dei francesi Antero Henrique, può arrivare una ulteriore proposta. L’Inter finora non ha aperto all’inserimento di contropartite, ma i parigini pensano di poterla convincere con Abdou Diallo, accostato anche al Milan. La valutazione economica del difensore dovrebbe essere intorno ai 20 milioni, si attende di capire se il suo profilo interesserà ai nerazzurri e se la quadra economica risulterà convincente.