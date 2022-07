Il portiere è pronto a tornare in Serie A dopo l’esperienza all’estero. Il colpo è ormai completato ed è arrivato anche l’annuncio ufficiale

Il calciomercato in Italia è già entrato nel vivo e sta regalando colpi importanti per tutte le big. Anche per la Fiorentina che vuole imporsi tra le prime sette in Serie A e sta concludendo diversi affari.

Dopo l’arrivo in Toscana di Luka Jovic, la Viola ha concluso positivamente anche l’affare Pierluigi Gollini. Si tratta di un ritorno in Serie A, dopo l’avventura al Tottenham. Di seguito il comunicato ufficiale: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pierluigi Gollini dall’Atalanta BC. Gollini, nato a Bologna il 18 marzo 1995, con un passato nel settore giovanile del Club viola, ha indossato, tra i professionisti, le maglie di Hellas Verona, Aston Villa, Atalanta e Tottenham. Il nuovo calciatore viola conta anche una presenza con la Nazionale Italiana”.