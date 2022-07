Il Napoli deve accelerare sul calciomercato. In tal senso, occhio a un colloquio avvenuto sul campo tra Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli

È tempo di lavoro sul campo, ora che le squadre hanno iniziato la preparazione per la prossima stagione, ma è anche l’ora del calciomercato.

Molte società hanno bisogno di una svolta, di un’accelerazione in tal senso e tra queste c’è il Napoli. I partenopei, infatti, aspettano che si sblocchino diverse situazioni e i prossimi giorni potrebbero essere già decisivi. Ma andiamo con ordine. Oggi si è svolto, infatti, il primo allenamento a Dimaro per gli azzurri e al suo termine è avvenuto un colloquio che potrebbe rivelarsi importante. Infatti, come riferisce il nostro inviato Ciro Troise, Luciano Spalletti e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sono rimasti a parlare per un po’ di tempo sul campo. Facile immaginare che si sia parlato di calciomercato e sicuramente delle possibili trattative calde, in entrata e in uscita, per i partenopei.

Dimaro, primo allenamento, Giuntoli e Spalletti a colloquio a fine seduta. ⁦⁦@calciomercatoit⁩ pic.twitter.com/unCbdQQJvk — Ciro Troise (@CiroTroise) July 9, 2022

Il Napoli entra nel vivo: cosa succede sul calciomercato

Se si parla del Napoli, in questo momento, è impossibile non menzionare Kalidou Koulibaly. C’è grande attenzione per il rinnovo del centrale, su cui vi abbiamo riferito già negli scorsi giorni, anche in ottica Juventus. Nei prossimi giorni, è atteso il faccia a faccia con il presidente: sia il calciatore che De Laurentiis dovrebbero arrivare nella giornata di martedì. Non è l’unico fronte aperto, però, in chiave calciomercato: Leo Ostigard piace come quarto centrale, ma attenzione anche ai portieri. Alex Meret è atteso la prossima settimane, come gli altri Nazionale, ma Spalletti vuole un altro estremo difensore di livello per completare la rosa.