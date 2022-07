Annuncio importante sul futuro di Kalidou Koulibaly obiettivo di calciomercato della Juventus e in scadenza nel 2023 con il Napoli

Il Napoli esce allo scoperto su Koulibaly. Dal ritiro di Dimaro arrivano parole importanti del Ds azzurro Giuntoli circa il futuro del centrale senegalese grande obiettivo della Juventus per la successione di Matthijs de Ligt, per il quale si stanno sfidando Bayern e Chelsea.

In conferenza, Giuntoli è uscito allo scoperto: “Il presidente De Laurentiis ha fatto un’offerta quasi irrinunciabile a Koulibaly, 6 milioni netti per cinque anni senza bonus e senza niente (confermata l’esclusiva di CM.IT, ndr). Sono 60 milioni di euro lordi. Inoltre un futuro da dirigente perché il ragazzo ci ha dato tanto e si è meritato questa proposta che è incredibile. Offerta dalla Juve? Non è arrivata alcuna proposta ufficiale, ma per noi Kalidou è incedibile“.

Giuntoli si è poi espresso sugli altri ‘casi’ spinosi, Fabian Ruiz e Mertens: “Con Fabian Ruiz c’è un rapporto straordinario, si sta guardando intorno e aspettiamo che ci porti una proposta. Noi vogliamo tenerlo. Mertens? Non gestisco io personalmente, ci confrontiamo sempre con il mister, Dries ha un rapporto straordinario con il presidente che gli ha fatto una offerta di 5 milioni lordi, circa 2,5 netti che non è stata accettata”.