Calciomercato Inter, l’affare Dybala in una situazione di stallo: un addio mancato ai nerazzurri complica l’arrivo della ‘Joya’

Dopo i cinque acquisti fin qui effettuati, l’Inter ha già guadagnato una posizione di tutto rispetto sul mercato. Ma, a dispetto delle dichiarazioni ‘tattiche’ di Marotta, avrebbe ancora qualcosa da sistemare e tutta l’intenzione di farlo.

Inevitabile pensare a Paulo Dybala, non sparito dai radar dell’Inter anche se con una situazione pesantemente ‘rallentata’ dalle mancate cessioni, come raccontato da Calciomercato.it. L’argentino resta nei pensieri dei nerazzurri, ma continua a rimanere ‘bloccato’. Anche dagli ultimi sviluppi da casa interista, con Dzeko che secondo ‘Tuttosport’ avrebbe fatto sapere in questi giorni alla società, tramite il suo agente, di non avere intenzione di lasciare la squadra. Né, d’altro canto, finora gli sarebbe stato chiesto di trovarsi un’altra squadra. Con l’addio di Sanchez ancora da definire e quello di Correa ‘stoppato’ da Inzaghi che vorrebbe tenerlo, al momento, lo spazio per la ‘Joya’, in termini di rosa e di monte ingaggi, semplicemente non c’è.