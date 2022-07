CM.IT | Bologna a un passo da Ferguson: i dettagli

La scorsa settimana Ferguson è stato vicinissimo al Lecce. Il centrocampista dell’Aberdeen andrebbe a raccogliere l’eredità di Svanberg, destinato a salutare il Bologna

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il Bologna sta perfezionando l’acquisto del centrocampista scozzese dell’Aberdeen Lewis Ferguson.

Il classe ’99 è stato vicinissimo al Lecce la scorsa settimana, con l’affare saltato in maniera assurda, in pratica solo per una piccolissima distanza sulla percentuale di rivendita. Per il resto c’era accordo su tutto. Il club di Saputo ha così colto la palla al balzo sferrando l’assalto decisivo: a meno di sorprese il tutto si chiuderà per circa 3 milioni di sterline, circa 3,5 milioni di euro. Ferguson dovrebbe essere il sostituto di Svanberg, destinato all’addio.