Calciomercato Inter, da Hakimi a Calhanoglu | Le ultime su entrate e uscite

Le ultime su entrate e uscite del calciomercato Inter, dalla probabile cessione di Hakimi all’eventuale acquisto di Calhanoglu

Vinto lo scudetto, l’Inter lavora al nuovo progetto programmato dalla società. Un progetto che, a causa dei problemi economici della proprietà, prevede un calciomercato estivo meno altisonante rispetto a quello delle recenti sessioni. Addii eccellenti sono previsti e già preannunciati, ma Marotta avrà l’obiettivo di non demolire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi provando ad acquistare giocatori funzionali al progetto tecnico. Calciomercato.it fa il quadro sui movimenti in entrata e in uscita: le ultime sul calciomercato Inter, dalla possibile cessione di Hakimi o Lautaro agli eventuali acquisti di Marcos Alonso, Calhanoglu e Kovacic.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Inter, il saluto commosso di Young: “Sempre nel mio cuore, amici per la vita”

Calciomercato Inter, da Hakimi a Radu: le ultime sulla difesa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sfuma l’obiettivo per la porta | Destino chiaro

Per la porta nerazzurra, oggi è attesa l’ufficialità dell’arrivo di Cordaz, ma come erede di Handanovic si pensa a Dragowski della Fiorentina. In difesa si aspettava una risposta da Stefan Radu, che ha deciso di proseguire la sua avventura alla Lazio, mentre Ranocchia sembra pronto a firmare il rinnovo fino a giugno 2022 con opzione per un’altra stagione.

Sul fronte uscite, nelle ultime ore Hakimi si è avvicinato al Chelsea, ma l’intento dell’Inter è incassare almeno 70 o 80 milioni di euro dalla sua cessione; l’eventuale inserimento di Marcos Alonso come contropartita potrebbe far abbassare le pretese di Zhang. Tra i profili vagliati dalla dirigenza per sostituire il marocchino, però, figurano anche gli italiani Alessandro Florenzi (di ritorno alla Roma), Emerson Palmieri (in uscita dal Chelsea) Davide Zappacosta (anche lui di proprietà dei Blues), mentre nei giorni scorsi c’è stato un incontro a Milano con l’agente di Emerson Royal del Barcellona. Altri esterni seguiti con interesse, infine, sono Dumfries del PSV, Odriozola del Real Madrid e Molina dell’Udinese.

Calciomercato Inter, da Kovacic a Calhanoglu: rinforzi a centrocampo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, intreccio con la Fiorentina | Tre sacrificati per lo scambio

Nella zona mediana, in attesa di novità sull’idoneità di Eriksen, l’Inter è pronta a salutare Arturo Vidal. Oltre a Zenit San Pietroburgo, Marsiglia e Club America, il cileno piace anche al Besiktas. Autore di una stagione al di sotto delle aspettative, è ‘prigioniero’ di un ingaggio molto elevato (6 milioni di euro a stagione) per le casse nerazzurre.

I nomi caldi per il centrocampo interista sono Mateo Kovacic del Chelsea e Donny van de Beek del Manchester United. Entrambi esclusi dalla formazione tipo dei rispettivi allenatori, potrebbero essere acquistati con la formula del prestito. Per il croato si tratterebbe di un gradito ritorno dopo la buona esperienza dal 2013 al 2015. In Spagna, inoltre, restano valide le piste che portano a Ceballos e Odegaard del Real Madrid, mentre per la trequarti al Barcellona c’è Coutinho, altro ex gradito.

Un nome clamoroso per l’Inter, infine, è Hakan Calhanoglu, talento in scadenza a fine giugno col Milan e seguito anche da Juventus e club del Qatar. Nelle ultime ore la dirigenza nerazzurra avrebbe ricevuto una telefonata esplorativa del suo agente. Resta dunque da capire se Marotta vorrà affondare il colpo beffando la concorrenza.

Calciomercato Inter, da Lautaro a Raspadori: le novità sull’attacco

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus e Inter gelate: scambio ‘pericoloso’ tra United e Barcellona

Un altro sacrificio importante per i milanesi potrebbe essere Lautaro Martinez, per il quale non mancano gli interessi eccellenti dalla Premier League e dalla Spagna, Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona su tutte; il suo cartellino viene valutato circa 90 milioni di euro. In entrata i nomi più gettonati sono invece Santos Borre, talento del River Plate in scadenza a fine giugno, e Giacomo Raspadori del Sassuolo, reduce da una buona stagione e ora impegnato a Euro 2020 con la Nazionale italiana.