L’Inter si prepara a chiudere una cessione: accordo trovato, l’affare può essere considerato già fatto

L’Inter potrebbe presto piazzare il colpo in uscita. I nerazzurri, costretti per esigenze di bilancio, a cedere uno dei suoi big, sarebbero ad un passo dal chiudere una cessione. Il nome del prescelto è quello di Achraf Hakimi, la destinazione è il Chelsea. Come si legge sul profilo Twitter di Andreas CF, giornalista norvegese, il terzino marocchino avrebbe scelto i Blues, preferendo i campioni d’Europa al Psg. Il calciatore ha già trovato gli accordi economici con la società londinese e l’affare può essere considerato fatto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Hakimi al Chelsea: battuto il Psg

Secondo quanto riporta il giornalista norvegese, il Paris Saint-Germain ha mollato la presa su Hakimi, lasciando via libera al Chelsea. I parigini hanno orientato le loro attenzione su Aurier, anche perché l’esterno ex Borussia Dortmund ha detto all’Inter di voler approdare a Londra.

Con la società inglese Hakimi ha già stabilito i termini contrattuali dell’accordo ed ora occorre attendere l’intesa tra i club. L’Inter vorrebbe ricavare dai 70 agli 80 milioni dalla cessione dell’ex Real Madrid.