L’Inter è pronta a ridefinire in maniera decisiva le gerarchie per la sua porta sul calciomercato. Uno dei nomi in lista, però, sta per sfumare definitivamente

L’Inter non sta vivendo una sessione di calciomercato particolarmente facile. I nerazzurri devono lavorare tra le restrizioni economiche e inevitabilmente tecniche nella programmazione della prossima stagione agli ordini di Simone Inzaghi. Un sacrificio importante dovrà per forza avvenire nelle prossime settimane, ma intanto Beppe Marotta deve pensare anche alle entrate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpaccio dal Milan e beffa Juve | Chiamata dell’agente

Occhio al futuro della porta, con Samir Handanovic che dovrebbe essere affiancato da un nuovo estremo difensore di prospettiva. Si era parlato a più riprese di Juan Musso, ma ora il club nerazzurro sembra sempre più orientato su Bartlomiej Dragowski per garantire un’alternativa in più tra i pali. Vi stiamo raccontando, nelle ultime ore, la virata sempre più forte per l’estremo difensore della Fiorentina, ma intanto un’altra pista sta per sfumare definitivamente per la Beneamata. Negli scorsi mesi, si era parlato infatti di un interesse per Alex Meret del Napoli. Ora c’è la svolta per il futuro dell’estremo difensore che con ogni probabilità resterà nel club campano. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, i partenopei non hanno alcuna intenzione di perdere il gioiello italiano. La volontà è quella di blindarlo, proponendo il rinnovo. L’attuale accordo è in scadenza nel giugno 2023.