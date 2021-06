L’Inter insegue Dragowski come erede di Handanovic tra i pali. Le contropartite del club nerazzurro nell’affare con la Fiorentina

L’Inter ha virato con decisione su Dragowski per il dopo Handanovic. Troppo alte le richieste dell’Udinese per Musso, con i nerazzurri che negli ultimi tempi si sarebbero concentrati sul portiere polacco della Fiorentina, non incedibile per il club viola.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, UFFICIALE: addio all’esterno

La società di Commisso chiede circa 20 milioni di euro per Dragowski, cifra che l’Inter potrebbe coprire inserendo delle contropartite gradite alla dirigenza gigliata. Uno di questi, come già anticipato da Calciomercatonews.com, è Stefano Sensi, che malgrado l’incertezza sul ritorno in campo di Eriksen resterebbe nella lista dei cedibili di Marotta e Ausilio.

Inter, non solo Sensi: le contropartite per Dragowski

Come riporta il quotidiano Tuttosport, inoltre, sul tavolo delle trattative potrebbero rientrare anche i cartellini del difensore belga Vanheusden, in prestito nell’ultima stagione allo Standard Liegi, e il portiere Radu, praticamente mai utilizzato nella gestione Conte da vice-Handanovic e a caccia di una squadra per giocare con maggiore continuità.