Non c'è l'Inter nel futuro di Ashley Young. L'esterno inglese, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, si è legato all'Aston Villa

E’ ufficialmente finita l’avventura con la maglia dell‘Inter di Ashley Young. L’esterno inglese fa ritorno in patria per vestire la maglia dell’Aston Villa.

Il calciatore sembrava poter rimanere per un’altra stagione in nerazzurro ma alla fine ha preferito tornare in Premier League: come annunciato dall’Aston Villa, il 35enne ha firmato un contratto di un anno.