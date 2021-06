Ashley Young ha salutato l’Inter con una lettera commovente sul suo profilo Instagram

Ieri è diventato ufficiale uno degli addii attesi in questi giorni in casa Inter. Ashley Young torna in Premier League, all’Aston Villa, dopo un anno e mezzo comunque molto intenso in maglia nerazzurra. Un giocatore e soprattutto una persona molto apprezzata nello spogliatoio dell’Inter, con cui ha condiviso la delusione di una finale persa in Europa League ma anche la gioia dello scudetto. Ieri è stato il tempo degli annunci da Birmingham, oggi tocca al saluto commosso di Young su Instagram con una lettera indirizzata all’Inter: “Voglio solo ringraziare il club, i giocatori, lo staff e ovviamente i fan. L’accoglienza dal primo giorno fino all’ultimo è stata incredibile. Mi avete accolto nella famiglia Inter a braccia aperte e non posso ringraziarvi abbastanza. Avrete sempre un posto nel mio cuore mentre guarderò da lontano”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Young continua: “Lo scudetto ha reso l’arrivo all’Inter speciale e devo davvero ringraziare i miei compagni di squadra per questo. Che spogliatoio fantastico, gruppo fantastico dentro e fuori dal campo, mi avete aiutato tutti a modo vostro e abbiamo condiviso il meglio. Tutti voi dello staff mi avete aiutato lungo il mio viaggio, ho davvero degli amici per la vita in tutti voi, quindi grazie. Dal presidente al direttore, anche a tutti coloro che hanno reso possibile il mio arrivo in questo fantastico club e far parte della sua storia, vi devo tanto e non posso ringraziarvi abbastanza”.

Un pensiero immancabile ai tifosi: “Prima della pandemia vi ho sentito cantare nello stadio, soprattutto nella partita contro il Milan. Sotto 2-0 all’intervallo, poi il secondo tempo in rimonta e la vittoria per 4-2 è stata per il supporto e il sostegno che ci avete dato. Eravate lì con noi fino in fondo e noi abbiamo vinto per voi lo scudetto. Le ultime partite della stagione vi vedevamo fuori dallo stadio, le scene erano incredibili e questi ricordi rimarranno con me per tutta la vita. Auguro al club, ai giocatori, allo staff e a voi fan il meglio per la prossima stagione. FORZA INTER”.