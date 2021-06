Vidal è al centro dei rumors di calciomercato Inter. Marotta vuole cedere il cileno che non rientra nei piani di Inzaghi

Abbassare il monte ingaggi. E’ questo il primo obiettivo dell’Inter in vista della prossima stagione. In tale ottica, si registrano le offerte di rinnovo di contratto con ingaggio ribassato sia al difensore centrale Andrea Ranocchia che all’esterno inglese Ashley Young. Ce ne sono altri, invece, per i quali gli uomini mercato nerazzurri Marotta e Ausilio stanno cercando una sistemazione lontano da Appiano Gentile. Tra questi spicca Arturo Vidal: fortemente voluto da Antonio Conte un anno fa, il centrocampista cileno ha deluso le aspettative nella prima parte della stagione, mentre è stato a lungo fermo ai box per infortunio nella seconda. Il suo ingaggio da 6 milioni di euro è troppo oneroso per le casse interiste e Inzaghi non si opporrebbe alla sua partenza. Nelle ultime settimane si è parlato di un interesse del Marsiglia e del Club America, ma spuntano anche due club che faranno la Champions League. Oltre allo Zenit San Pietroburgo, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, per Vidal c’è stato un abboccamento anche con i turchi del Besiktas. Da capire se la destinazione possa essere gradita all’ex Juve e Bayern.