FOTO CM.IT | Calciomercato Inter, visite mediche per Cordaz

Sta per andare in porto il primo colpo di mercato dell’Inter, il portiere ormai ex Crotone Alex Cordaz

L’Inter mette a segno il primo colpo di mercato. Alex Cordaz sarà il nuovo secondo portiere dell’Inter, alle spalle del capitano Samir Handanovic. Dopo l’addio di Padelli e quello probabile di Radu, per andare a giocare, Beppe Marotta ha individuato nell’esperto estremo difensore del Crotone – appena retrocesso – il rinforzo ideale tra i pali. Stamattina il giocatore di Vittorio Veneto si sta sottoponendo alle visite mediche di rito. In questi minuti è alla clinica Humanitas di Rozzano, poi si sposterà come di consueto al Coni per ottenere l’idoneità sportiva. Quindi toccherà all’ultimo atto: la firma nella sede dell’Inter con i relativi annunci ufficiali.

Cordaz è reduce dalla retrocessione con la maglia del Crotone, da sei anni e mezzo difende la porta degli ‘squali’. Di cui è diventato una vera e propria bandiera, ma a 38 anni suonati è arrivata la chiamata della carriera con la possibilità addirittura di giocare la Champions League.