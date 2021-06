Calciomercato Inter: Simone Inzaghi lo avrebbe voluto con sé in nerazzurro per aggiungere esperienza al reparto arretrato. Salta l’affare, ecco il motivo

Simone Inzaghi lo avrebbe voluto con sé nell’avventura all’Inter, per aggiungere esperienza al reparto arretrato. Nei piani del tecnico, ‘avallati’ dalla società, sarebbe andato a ricoprire il ruolo di vice Bastoni. Invece non sarà così, niente Milano nerazzurra per Stefan Radu.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpaccio dal Milan e beffa Juve | Chiamata dell’agente

Rinnovo e adeguamento. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it continua infatti il matrimonio tra Stefan Radu e la Lazio. Il difensore romeno ha scelto di proseguire, per almeno un altro anno con opzione per il successivo, la sua avventura in biancoceleste. Decisivo per la fumata bianca il rilancio della Lazio ieri sera durante un incontro tra il ds Tare e l’entourage del giocatore.