Il calciomercato Milan inizia a studiare la squadra da Champions League tra conferme e nuovi acquisti

Tra conferme e acquisti, si progetta il nuovo Milan. Con 75 punti in classifica, 3 in più sulla quinta a meno due giornate dalla fine del campionato, i rossoneri hanno buone possibilità di accedere alla prossima Champions League. La competizione più amata dai tifosi europei potrebbe presto ritrovare la gloriosa società italiana, alla ricerca di punti decisivi nelle prossime due partite contro Cagliari e Atalanta. Ottenuto il posto tra le prime quattro, la dirigenza velocizzerà le operazioni di calciomercato per puntare ancora pià in alto. Tra rinnovi e nuovi arrivi sono tanti gli affari da concretizzare. Calciomercato.it fa il quadro della situazione: da Donnarumma e Calhanoglu a Demiral e Vlahovic, le ultime sui rinnovi e gli acquisti di mercato del Milan.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube









LEGGI ANCHE >>> Corsa Champions | Atalanta, Milan, Napoli e Juventus: calendari a confronto

Calciomercato Milan, da Donnarumma a Calhanoglu: le ultime sui rinnovi

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, dubbio Romagnoli | Juventus alla finestra

Con l’accesso all’Europa ‘che conta’, il Milan confermerebbe la sua massima fiducia in Stefano Pioli, per il quale si prospetta un rinnovo fino al 2024. Il tecnico è stato tra i principali artefici della rinascita e potrebbe essere confermato insieme a tutti i talenti presenti in rosa. Tra questi figurano altresì Fikayo Tomori e Brahim Diaz. Per il primo si tenta il riscatto del cartellino con un piccolo sconto sui 28 milioni di euro da offrire al Chelsea. L’attaccante spagnolo tornerà invece al Real Madrid ma Maldini, approfittando dei buoni rapporti coi blancos, tenterà la strada del prestito con diritto di riscatto. Infine, soltanto a fine stagione si avranno risposte sulla permanenza di Mario Mandzukic, che a causa di problemi fisici non ha mai reso al massimo.

La possibile esclusione della Juventus dalla prossima Champions League favorisce il rinnovo di Donnarumma col Milan. Resta però difficile pensare a un’offerta migliorativa rispetto agli 8 milioni già sul tavolo: la fumata bianca potrebbe arrivare tramite un prolungamento ponte di uno-due anni alle cifre proposte dal club. Con Calhanoglu permane invece la distanza di circa un milione di euro tra domanda (4.5 milioni di euro) e offerta; Maldini sonda dunque il mercato alla ricerca di eventuali sostituti. L’accordo con Kessie, inoltre, scade nel 2022 e l’offerta rossonera si aggira sui 3 milioni di euro fino al 2026: la comune volontà è prolungare la permanenza. Diversa è infine la situazione di Romagnoli, per il quale si paventa anche uno scambio con Bernardeschi della Juve. Il difensore è in scadenza a giugno 2022 ed è valutato circa 25-30 milioni di euro.

Calciomercato Milan, da Demiral a Vlahovic: gli obiettivi di Maldini

LEGGI ANCHE >>> Milan, infortunio Ibrahimovic: lo svedese preoccupato, chiesto un consulto

Per puntare sempre più in alto, oltre alle grandi conferme, la società lavorerà anche agli acquisti. Nel caso in cui Donnarumma non dovesse rinnovare, per la porta resterebbe caldo il profilo di Maignan, talento 25enne del Lille seguito anche dalla Roma. La difesa è un altro reparto da rinforzare: chi piace da anni al Milan è Demiral, in uscita dalla Juventus, con ingaggio alla portata (circa 1,8 milioni a stagione), ma con una valutazione di 40 milioni di euro. Per il centrocampo piace molto De Paul dell’Udinese, seguito dalle migliori società europee e pronto a partire solo per cifre importanti (almeno 35 milioni di euro). Infine, l’attacco: oltre a Belotti del Torino, il nome caldo resta Vlahovic della Fiorentina. Commisso ha ribadito la volontà di trattenerlo, il pressing rossonero può farlo vacillare ma serve un’offerta da almeno 60 milioni di euro. Dopo la zona Champions, quindi, il nuovo obiettivo milanista potrebbe chiamarsi Scudetto.