Milan, infortunio Ibrahimovic: lo svedese preoccupato, chiesto un consulto

Infortunio Ibrahimovic, le condizioni del ginocchio tengono in ansia il centravanti del Milan: chiesto un consulto









Milan che con ogni probabilità dovrà dire addio a Ibrahimovic per questa stagione, ma la preoccupazione dello svedese non si esaurisce qui. Il centravanti è uscito nel corso della gara contro la Juventus per un problema al ginocchio, c’è ansia per le sue condizioni e il timore di non farcela nemmeno per l’Europeo che parte tra un mese. Ecco perché è in programma un summit cruciale per il suo immediato futuro.

Secondo ‘Tuttosport’, l’entourage di Ibra ha contattato Volker Musahl, medico chirurgo che fece parte dell’equipe che lo operò al crociato quattro anni fa. L’incontro dovrebbe tenersi in Francia o a Montecarlo, dove risiede l’agente Mino Raiola. Un consulto con cui Zlatan vuole vederci chiaro e capire se potrà recuperare almeno per la kermesse continentale.