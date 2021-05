Il Milan si avvicina alla sfida contro il Torino con un paio di defezioni: problemi fisici anche per Sandro Tonali. Le condizioni









Il Milan scenderà in campo questa sera a Torino per affrontare i granata nella 36/a giornata di Serie A. Sfida fondamentale per la corsa Champions League che vede ora la truppa di Pioli in posizione di favore nei confronti della concorrenza. Servirà un’altra vittoria questa sera per tenere lontana soprattutto la Juventus, ma per farlo il tecnico rossonero dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic.

Oltre allo svedese, nella lista dei convocati di Stefano Pioli per il match di stasera contro il Torino, non è presente neanche Sandro Tonali, che accusa un trauma contusivo al ginocchio sinistro rimediato nell’allenamento di ieri. KO quindi anche il giovane centrocampista italiano che si aggiunge alla lista degli indisponibili. Il Milan ha quindi diramato l’elenco dei convocati:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte.

ATTACCANTI

Leão, Maldini, Mandžukić, Rebić.