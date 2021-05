Calciomercato Juventus, futuro Buffon | Piano con Donnarumma al Milan

La Serie A si prepara a vivere interessanti mosse riguardanti il calciomercato dei portieri. Il futuro di Buffon potrebbe subire una nuova svolta, con Donnarumma all’orizzonte









Il futuro della Juventus si slegherà inevitabilmente da quello di Gianluigi Buffon. Nella giornata di ieri, è arrivata, infatti, una decisione definitiva per il portiere, che si separerà dai bianconeri. E nelle ultime ore, sono divampate le ipotesi che riguardano il futuro del portiere, come vi abbiamo riportato anche questa mattina, tra la possibilità che resti in Italia e le piste estere che potrebbe riportarlo lontano dal Bel Paese per chiudere la carriera.

Un’ipotesi clamorosa e decisamente suggestiva potrebbe portare, invece, l’estremo difensore in una storica rivale del club bianconero. Buffon potrebbe finire, secondo quanto riporta il ‘QS’, addirittura al Milan in un clamoroso intreccio di mercato che vedrebbe anche la contestuale permanenza di Gianluigi Donnarumma in rossonero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, caso Ronaldo: fastidio nel gruppo | Motivo e piano per il futuro

Calciomercato Juventus, Buffon al Milan insieme a Donnarumma: lo scenario

E proprio il nome di Donnarumma pare decisamente caldo nelle ultime ore in casa rossonera. Il portiere, infatti, dopo lunghi mesi di richieste alte, trattative e tira e molla, è sempre più vicino alla permanenza in rossonero. Si avvicina la fumata bianca per il rinnovo di contratto. Il giovane estremo difensore italiano era entrato anche nel mirino della Juventus che attendeva di capire come si sarebbe evoluta la situazione relativa il portiere della Nazionale. Ora la svolta e il possibile ribaltone: Donnarumma a un passo dalla permanenza e con Buffon che potrebbe fargli da vice. Vedremo se l’ipotesi si concretizzerà nelle prossime settimane sul calciomercato con il Milan che completerebbe un parco portieri da sogno in vista della possibile Champions League.