Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Fastidio e scenario per l'addio

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta in bilico e arriva un nuovo retroscena che sottolinea un fastidio da parte della squadra nei suoi confronti: le ultime









La Juventus si avvia verso un finale di stagione che potrebbe ridisegnare totalmente i piani bianconeri per il prossimo futuro. La qualificazione alla prossima Champions League è sempre più a rischio per la Vecchia Signora che, dopo il brusco stop contro il Milan, ha subito intenzione di ripartire per avvicinare la qualificazione alla massima competizione europea. Per questo occhio alle prospettive in campionato, ma anche sul calciomercato. Dopo una stagione particolarmente deludente, tira aria di rivoluzione in casa bianconera e inevitabilmente il nome di Cristiano Ronaldo resta molto chiacchierato.

Non solo le prospettive a fine anno, ma anche gli scenari attuali. Ronaldo fa grande fatica a trovare continuità sul campo, nonostante i gol siano arrivati in maniera copiosa ance in questa stagione. E un episodio avvenuto nelle scorse ore ha creato non poco fastidio all’interno del gruppo bianconero. Scopriamo di cosa si tratta e le prospettive per il bomber portoghese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo e il fastidio nella squadra: futuro in bilico

Il giorno dopo la brutta sconfitta contro il Milan che ha complicato maledettamente la stagione della Juventus, Cristiano Ronaldo ha saltato la seduta defaticante, in accordo con la società, per recarsi a Maranello con Agnelli e i vertici del club bianconero. Una scelta, che in tempi di crisi sul campo, pare non essere affatto piaciuta alla squadra e anche ai tifosi, come vi abbiamo riportato già nelle scorse ore. Il gruppo, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, pare sempre più infastidito dalle libertà che vengono concesse al bomber portoghese. Ora scherzi e chiacchiere anche con i compagni con cui aveva un rapporto più stretto sembrano essersi ridotte.

Lui pare, invece, sempre più intenzionato a cambiare maglia e andare in una squadra che lo serva di più e meglio. A fine stagione, l’addio è praticamente certo in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Bisogna trovare, però, una squadra pronta a soddisfare le sue altissime pretese economiche.