Juventus, Cristiano Ronaldo non si allena: la furia dei tifosi sui social

Juventus, la visita di Cristiano Ronaldo a Maranello a casa Ferrari non va giù al tifo bianconeri: quante critiche sui social









Situazione complicata, in casa Juventus, nella rincorsa alla zona Champions, dopo la sconfitta pesantissima per 3-0 contro il Milan. I bianconeri, ora quinti in classifica, non sono più padroni del proprio destino ma dovranno sperare nei passi falsi altrui. Giornata, quella di oggi, che ha vissuto sulle voci relative a un possibile addio di Pirlo, poi scongiurato. Cristiano Ronaldo e compagni dovranno ora riscattarsi prontamente con il Sassuolo, mercoledì sera. Ma il portoghese non ha svolto l’allenamento defaticante. In accordo con la società, ha accompagnato il presidente Andrea Agnelli e John Elkann in visita a Maranello, alla Ferrari.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | ESCLUSIVO Cobolli Gigli: “Ecco con chi sostituirei Pirlo. Via Paratici, Nedved e Ronaldo!”

Juventus, Cristiano Ronaldo in visita alla Ferrari: ma i tifosi non ci stanno

Un avvenimento che non ha riscontrato il favore, a dir poco, della tifoseria bianconera. In molti sui social hanno criticato la scelta, convinti che per il giocatore sarebbe stato più opportuno allenarsi in vista della prossima, cruciale sfida di campionato. “Era proprio necessario?”, si chiede qualcuno. E ritornano le lamentele su un presunto trattamento ‘di favore’ di cui godrebbe CR7 in virtù del suo status di superstar. L’ambiente è a dir poco caldo, in caso di mancata risposta sul campo le critiche supererebbero il livello di guardia.

#Ronaldo per il dispiacere della sconfitta contro il mila oggi per consolarsi è andato a comprarsi una Ferrari. E noi stiamo qui a mangirci le unghia 😁#FinoAllaFine — Frankjuve (@Frankjuve2) May 10, 2021

Squadra allo sbando: #Agnelli che fa? Invece di mandarli tutti in ritiro forzato, insieme a #JohnElkann e #Ronaldo va a Maranello. Questo è l'emblema del preassapochismo/menefreghismo che contraddistinguono la Società #Juventus. E io mi devo fare il sangue amaro per questi? — Enrico Danna (@enricodanna) May 10, 2021