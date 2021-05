Neymar chiama Cristiano Ronaldo al PSG: “Con Messi ho già giocato, ora vorrei farlo con lui”. Le dichiarazioni

Fresco di rinnovo fino al 2025, Neymar chiama anche Cristiano Ronaldo al Paris Saint-Germain. In un’intervista rilasciata al magazine ‘GQ’, l’asso brasiliano ha dichiarato: “Ho già giocato con grandi giocatori come Messi e Mbappé, ma non ho ancora giocato al fianco di Cristiano Ronaldo. Voglio giocare con lui”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juventus, Paratici verso l’addio: asta tra big europee

Idee piuttosto chiare anche sugli obiettivi futuri: “Voglio vincere il Mondiale. Questo è sempre stato il sogno più grande nella mia carriera, ma voglio anche vincere tutti i titoli con il PSG“. Il club parigino è tra le società accostate all’attaccante portoghese in caso di addio alla Juventus. E Neymar chiama. Staremo a vedere.