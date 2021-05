Milan, Ibrahimovic KO | Stagione finita e Svezia in ansia: i dettagli

Non arrivano buone notizie sul fronte Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha subito un infortunio al ginocchio nel match contro la Juventus: le ultime









Zlatan Ibrahimovic rappresenta il perno assoluto del Milan e anche in questa stagione ha dimostrato tutta la sua importanza per i colori rossoneri. L’attaccante, nell’importantissima vittoria contro la Juventus, ha dovuto, però, lasciare anzitempo il campo, a causa di una distorsione al ginocchio. Il problema aveva subito lasciato tifosi e addetti ai lavori con il fiato sospeso per le condizioni dello svedese. Ora arrivano aggiornamenti non positivi sulle condizioni dell’attaccante.

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, l’ex Inter e Juventus avrebbe già terminato la sua stagione con la maglia del Milan. Le prossime due partite non sono mai state una possibilità per lo svedese, ma, secondo quanto riporta la Rosea, non ci sarebbero possibilità di ritrovare Zlatan in campo per Pioli neanche nel big match contro l’Atalanta dell’ultima giornata. Addirittura, anche la Svezia che proprio in questa stagione è tornata a a convocare Ibrahimovic sarebbe in ansia per le sue condizioni. La punta è a rischio per l’inizio di Euro2020 e in particolare per il match contro la Spagna. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, intreccio shock per Buffon | Scenario con Donnarumma

Milan, stagione finita per Zlatan Ibrahimovic o piccola speranza?

E’ di avviso leggermente diverso il ‘Corriere dello Sport’. Secondo quanto riporta il quotidiano romano, infatti, Ibra in realtà avrebbe ancora una piccola speranza di recuperare per l’ultimo impegno della stagione rossonera contro l’Atalanta, con vista Champions League. In ogni caso, anche se alla fine dovesse dare forfait contro i nerazzurri, gli impegni in Nazionale non sarebbero a rischio. Di certo, resta ancora grande incertezza sulle prospettive per il recupero dello svedese: vedremo se riuscirà a portare a termine un recupero lampo o dovrà arrendersi a sostenere il suo Milan da fuori negli ultimi match di Serie A.