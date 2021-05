Torino-Milan, le parole di Stefano Pioli alla vigilia del match contro i granata: i rossoneri a caccia di un posto in Champions League

ADRENALINA – “Contro il Torino sarà una gara fondamentale. Noi abbiamo sempre mostrato equilibrio. Non ci siamo mai demoralizzati dopo sconfitte pesanti e non ci faremo distrarre dalla vittoria contro la Juventus. La partita di domani è fondamentale”.

IBRAHIMOVIC – “Non sarà a disposizione per un problema al ginocchio. Ha subito una distorsione. Salterà anche la sfida con il Cagliari, vedremo per l’Atalanta”.

DONNARUMMA – “Gigio è attaccatissimo a questa maglia ed è molto concentrato sulle prossime gare. Dal 24 maggio si tireranno le somme sulla stagione e sul futuro. Lui e Ibrahimovic sono giocatori molto importanti, ma non c’è un singolo che può determinare la stagione o un risultato. C’è un collettivo che sta lavorando ottimamente e soltanto questo conta al momento”.

REBIC – “La sua reazione al momento di entrare in campo è stata di un giocatore importante, attaccato a quello che sta facendo. Ante sa di essere un titolare del Milan, però è un elemento importante e tutti quelli che non verranno scelti domani dovranno essere inc****ti. Tutti hanno dato tanto e tutti vorrebbero giocare. L’importante è che non manchino di aiutare la squadra. Leao e Rebic non erano contenti di non giocare ma abbiamo delle strategie per le partite e mi assumo le responsabilità”.

FASE DIFENSIVA – “Le scelte che abbiamo fatto con la Juve erano molto indirizzate alla nostra fase difensiva, non mi era piaciuta quella contro il Benevento e allora abbiamo messo in campo una squadra più compatta e vicina tra le linee”

TURNOVER – “La squadra, a parte Zlatan, sembra aver recuperato bene. Valuterò bene oggi pomeriggio e domani mattina le situazioni individuali”.

TORINO – “Non ho paura dell’euforia, ma sono sempre preoccupato perché le difficoltà ci sono in ogni gara. Non so se il Torino ci aspetterà o proverà ad essere aggressivo. Noi dovremo giocare con la stessa attenzione e la stessa determinazione. Dobbiamo proseguire sulla prestazione di domenica sera e mettere in campo lo stesso spirito perché è un momento decisivo per il campionato”.

VICE IBRAHIMOVIC – “Conosciamo i nostri giocatori e le nostre caratteristiche. Abbiamo in mente in mente i nostri principi e i nostri concetti. L’altra sera siamo stati bravi ad attaccare gli spazi con molti giocatori”.

JUVENTUS E CHAMPIONS – “Abbiamo vinto contro un avversario storico e molto forte contro cui abbiamo sempre avuto difficoltà. Abbiamo vinto in maniera netta e queste sono gare che ti danno consapevolezza. E’ giusto essere soddisfatti, ma sappiamo che ancora non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo continuare con questi atteggiamenti e continuare in questo modo. Dobbiamo essere mentalmente forti. Siamo stati una squadra matura e dobbiamo mostrare maturità”.

MIGLIORAMENTI PIOLI – “Provo ogni giorno a migliorarmi e crescere. Il mio processo non è finito. Tutte le mie esperienze mi sono servite. Non sono più un tecnico giovane, ma ho ancora tanta voglia di fare e di crescere”.

PIOLI OUT – “Non l’ho mai sentito qui a Milanello. Qui si respira un’aria positiva e grande empatia”.

ACCONTENTARE TUTTI – “Serve lavorare bene, conoscere gli avversari e le tue qualità. Serve anche fortuna. Serve un po’ di tutto. Come diceva Mandela, quando avrò la paura di rischiare non potrò più essere un leader”.

FASCE E CROSS – “Dovremo essere bravi a concedere gli spazi che gli avversari ci concederanno”.

RIGORE KESSIE – “Potrebbe essere stato il momento chiave, insieme al gol di Brahim a fine primo tempo. La squadra, dopo il rigore sbagliato, ha reagito benissimo. Ho avuto la sensazione di una squadra che ha risposto in maniera ottimale e dobbiamo proseguire in questa maniera”.

FORMAZIONE – “Dalot al posto di Saelemaekers può essere una possibilità. Vedremo. Diaz ancora in campo? Lui e Calhanoglu sono i più adatti a giocare tra le linee, ma la gara di domani sarà completamente diversa rispetto a quella con la Juventus”