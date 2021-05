Milan, in dubbio il futuro di Romagnoli: scalzato da Tomori e in scadenza nel 2022, alla finestra c’è la Juventus

Complici problemi fisici e prestazioni sottotono e la conseguente esplosione di Fikayo Tomori, che ha convinto tutti in quel di Milanello, il posto al centro della difesa del Milan per Alessio Romagnoli è tutt’altro che sicuro. Il capitano rossonero è in scadenza di contratto nel 2022 e su di lui si alimentano le voci sul futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il difensore vuole provare a risalire le gerarchie e a convincere Roberto Mancini per avere una chance in vista di Euro 2020. Nel frattempo però il Milan ragiona sul suo futuro: Romagnoli dal 1 luglio sarà uno dei giocatori con lo stipendio più alto in rosa (la cifra sfiorerà i 6 milioni) con un solo anno di contratto. Il difensore vorrebbe restare a Milano, ma resterà da capire quella che sarà la proposta di Mino Raiola, che difficilmente vorrà scendere sotto i 5 milioni di euro annui. Secondo ‘Tuttosport’, per poter restare in rossonero, la domanda dovrà certamente essere più bassa, altrimenti il futuro del difensore potrebbe essere lontano dal capoluogo lombardo. E in questo senso attenzione alla Juventus, che valuta con attenzione il profilo del centrale romano, possibile erede di Chiellini e Bonucci per una difesa completamente nuova.