La UEFA ha raggiunto un accordo con i nove club che sono usciti dalla Superlega. Ecco le sanzioni e la posizione della Juve: il comunicato ufficiale









È ufficiale: la UEFA ha stretto un accordo con nove club che hanno rinunciato alla Superlega. Ci sono Inter e Milan, mentre restano fuori dall’accordo Juventus, Real Madrid e Barcellona. Ecco il comunicato diffuso dalla UEFA: “In uno spirito di riconciliazione e per il bene del calcio europeo, nove dei 12 club coinvolti nel progetto della cosiddetta Superlega hanno presentato alla UEFA una “Dichiarazione di impegno del club” che definisce la posizione dei club, compreso il loro impegno alle competizioni UEFA per club e alle competizioni nazionali per club”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Superlega, UFFICIALE: ecco le sanzioni UEFA! Tutti i dettagli

“Quei nove club riconoscono e accettano che il progetto della Super League è stato un errore e chiedono scusa ai tifosi, alle federazioni nazionali, ai campionati nazionali, ai club europei e alla UEFA. – prosegue la nota – Hanno anche riconosciuto che il progetto non sarebbe stato autorizzato in base agli Statuti e ai Regolamenti UEFA”. Per quanto riguarda le sanzioni, ogni club:

“riconosce e accetta senza riserve la natura vincolante degli Statuti UEFA;

rimane impegnato e parteciperà a qualsiasi competizione UEFA per club ogni stagione per la quale quel club si qualifica per merito sportivo;

rientrerà nella European Club Association (ECA, ndr), che è l’unico organo di rappresentanza per i club riconosciuto dalla UEFA;

adotterà tutte le misure in loro potere al fine di porre fine al loro coinvolgimento nella società istituita per formare e gestire la Super League e cessare qualsiasi azione legale correlata esistente;

come gesto di buona volontà, e insieme agli altri club, effettuerà una donazione per un totale di 15 milioni di euro, da utilizzare a beneficio dei bambini, dei giovani e del calcio di base nelle comunità locali di tutta Europa, incluso il Regno Unito;

sarà soggetto alla trattenuta del 5% dei ricavi che avrebbero ricevuto dalle competizioni UEFA per club per una stagione, che verrà ridistribuito;

accettare che vengano inflitte ammende sostanziali se cercano di giocare in una tale competizione non autorizzata ( 100 milioni di euro ) o se violano qualsiasi altro impegno che hanno stipulato nella Dichiarazione di impegno del club ( 50 milioni di euro );

) o se violano qualsiasi altro impegno che hanno stipulato nella Dichiarazione di impegno del club ( ); fornirà impegni individuali alla UEFA in cui tutti i principi e valori stabiliti nel Memorandum of Understanding 2019 tra la UEFA e la European Club Association sono accettati”.

Superlega | Juventus, Real Madrid e Barcellona non rinunciano: la posizione della UEFA

Per Juventus, Real Madrid e Barcellona, invece, “la UEFA si riserva tutti i diritti di intraprendere qualsiasi azione ritenga opportuna contro quei club che finora si sono rifiutati di rinunciare alla cosiddetta Superlega. La questione sarà prontamente deferita agli organi disciplinari UEFA competenti”.