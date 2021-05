Anche la Roma cerca un portiere e ora potrebbe virare sull’erede designato di Donnarumma









La Roma di Mourinho è già in corso d’opera. Tiago Pinto e Ryan Friedkin sono a caccia di profili importanti per rinforzare la rosa per la prossima stagione. C’è da mettere mano un po’ a tutti i ruoli, dalla porta all’attacco passando per difensori e centrocampisti. Il ruolo più spinoso però è proprio quello dell’estremo difensore, visto che Pau Lopez non ha convinto affatto. Ma lo spagnolo è stato pagato parecchio e la Roma può svenderlo realizzando una minusvalenza, oltre al fatto che l’ex Betis è attualmente infortunato dopo l’operazione alla spalla e rimarà out per quasi tutta l’estate. E il futuro della porta giallorossa può intrecciarsi con quella del Milan.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, anche la Roma su Maignan

Tra i nomi che piacciono ai giallorossi c’è sempre Musso dell’Udinese, che però chiede tantissimo per lui. A questi si aggiungono i più esperti Sommer e Rui Patricio (pista preferita da Mourinho), ma – come scrive ‘Il Corriere dello Sport’ – soprattutto Mike Maignan. Proprio quello che era l’erede designato per Donnarumma al Milan e che sembrava vicinissimo all’accordo con i rossoneri. Al Lille è diventato ormai un top player, può strappare il campionato al PSG, costerebbe 25 milioni ma il contratto in scadenza 2022 cambia un po’ le cose. Con la possibile permanenza di Donnarumma, la Roma potrebbe avere la strada spianata.