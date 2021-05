Calciomercato Milan, non solo Pioli | Pronte tre conferme

Il calciomercato Milan ha pronte le conferme di Donnarumma, Tomori e Brahim Diaz, per Pioli si parla di rinnovo

Con la speranza di accedere alla prossima Champions League, il Milan delinea le future strategie di mercato. Soprattutto in caso di approdo nei primi quattro posti, per Stefano Pioli la conferma sembra scontata. Il tecnico, riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, potrebbe firmare un nuovo accordo fino al 2024. Successivamente, la società lavorerebbe alla permanenza di alcuni talenti presenti in rosa.

L’obiettivo principale in casa rossonera resta la firma di Gigio Donnarumma. L’eventualità che la Juve non vada in Champions rafforza quindi la posizione del Milan in vista del rinnovo. Per lui, riporta la rosea, si potrebbe pensare a un accordo biennale per ridiscutere del futuro più avanti, magari con l’inserimento una clausola. Maldini sembra inoltre deciso a investire i 28 milioni di euro che servono per il riscatto di Tomori, magari provando a spuntare uno sconto. Per Brahim Diaz si spingerebbe invece per il prestito con diritto di riscatto.