Calciomercato Napoli, Szczesny e non solo: occhi sul 'nuovo' Handanovic

29/04/2017 09:01

CALCIOMERCATO NAPOLI SZCZESNY VODISEK / Una delle priorità del calciomercato Napoli estivo 2017 è quella di trovare un rinforzo importante in porta, un portiere - cioè - in grado di giocarsi il posto da titolare col 34enne Pepe Reina e poi di raccoglierne l'eredità. Come rivelato da Calciomercato.it, i contatti tra Napoli e Woijciech Szczesny, portiere di proprietà dell'Arsenal attualmente in prestito alla Roma, sono continui e l'interesse partenopeo è forte.

Quello del portiere polacco, però, non è l'unico nome sul taccuino di Giuntoli: secondo quanto scrive oggi in edicola il 'Corriere dello Sport', il club campano ha messo gli occhi sul portiere dell'Olimpia Lubiana Rok Vodisek, che compirà diciannove anni il prossimo 5 dicembre e che in Slovenia è considerato l'erede naturale di Samir Handanovic. Il giocatore è stato visionato in più occasioni e ha stupito per qualità tecniche e personalità. Il contratto in scadenza nel giugno 2018, inoltre, è un ulteriore incentivo allo sprint partenopeo.

Sono diversi gli obiettivi del Napoli per la porta: oltre a Szczesny, come profilo d''esperienza', piacciono anche Mattia Perin del Genoa, Loris Karius del Liverpool e Koen Casteels del Wolfsburg. Tra i più giovani, invece, i riflettori sono puntati - oltre che sullo sloveno Vodisek - anche su Alex Meret (di proprietà dell'Udinese, attualmente in prestito alla Spal), Simone Scuffet (sempre dell'Udinese) e Alessio Cragno (portiere di proprietà del Cagliari, ora al Benevento).

S.D.