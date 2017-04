Calciomercato Inter, 'sogno' Griezmann: perfetto come simbolo del rilancio

Raffaele Amato

28/04/2017 12:21

CALCIOMERCATO INTER GRIEZMANN / Per tornare a vincere, l'Inter deve anzitutto tornare a sperare di prendere giocatori come Antoine Griezmann. Un nome non a caso, ma uno di quei pochi calciatori al mondo - per età (26 anni) e qualità indiscutibili - che potrebbero ergersi a 'simbolo' del rilancio nerazzurro, che nelle menti del gruppo Suning passa dall'ingaggio di Antonio Conte o Diego Simeone, anche se la realtà ben presto potrebbe dire Spalletti. Sognare Griezmann, al di là dei rumors di calciomercato che lo danno diretto verso il Manchester United di José Mourinho, è quindi giusto e doveroso per i tifosi e soprattutto per un club che ha l'ambizione di riprendersi la vetrina più importante che i tanti errori gestionali, prima ancora che la crisi del fine era Moratti e l'austerity di Thohir, le hanno tolto.

Inter, Griezmann attaccante moderno: che coppia con Icardi

Cento milioni di euro, comunque meno di quanto è costato Pogba e di quanto secondo le ultime di calciomercato Inter costerà Mbappé, non sarebbero una follia per un calciatore che rappresenta in toto l'attaccante moderno: rapido, scaltro e sa segnare in tutti i modi. 25 i gol messi a segno quest'anno, giocando sia da seconda (ruolo naturale) che prima punta. Con Icardi formerebbe una delle coppie d'attacco migliori al mondo. Sapendo stare sempre, col sacrificio e i movimenti giusti - in questo il 'Cholo' e il suo Atletico Madrid sono stati determinanti - al servizio della squadra. Negli ultimi tre anni, cioè da quando è passato dalla Real Sociedad ai 'Colchoneros', è stata una escalation, con l'ultimo Pallone d'Oro solo annusato (è arrivato terzo) a causa di quelle due maledette finali, Champions ed Europeo entrambe perse, proprio contro il vincitore, un certo Cristiano Ronaldo. Ma l'asso da 175 cm ha davanti a sé il tempo e le possibilità di riprendersi e prendersi tutto anche con gli interessi, magari in un'Inter davvero Inter.