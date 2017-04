Roma-Lazio, precedenti e statistiche Orsato: quarto derby per lui

Michele Spuri

DERBY ROMA LAZIO PRECEDENTI ORSATO / Domenica alle ore 12.30 allo Stadio Olimpico andrà in scena il quarto atto stagionale del derby capitolino tra la Roma di Luciano Spalletti e la Lazio di Simone Inzaghi, valido per il 34esimo turno di Serie A. Dopo la vittoria dei giallorossi nella gara di andata in campionato, nella semifinale di Coppa Italia i biancocelesti hanno ottenuto il passaggio in finale. In ottica news Roma ad oggi sono tutti a disposizione dell’allenatore toscano, eccezion fatta ovviamente per Alessandro Florenzi. I due ballottaggi saranno a centrocampo tra De Rossi e Paredes, e in attacco tra El Shaarawy e Perotti. In casa Lazio, invece, saranno indisponibili Marchetti e Murgia. A dirigere l’incontro sarà il signor Daniele Orsato della sezione di Schio, il quale sarà coadiuvato da Costanzo e Passeri, mentre gli addizionali saranno Damato e Di Bello. Meli sarà il quarto ufficiale.

Roma-Lazio, precedenti Orsato

Per Orsato sarà il derby della capitale numero quattro. Al momento i precedenti vedono una vittoria della Lazio (26 maggio 2013 in Coppa Italia) e due pareggi (0-0 nel 2014 e 2-2 nel 2015). Con la Roma il fischietto di Schio ha diretto 26 gare: 10 sono state le vittorie dei giallorossi, 10 i pareggi e 6 le sconfitte. Con i biancocelesti, invece, una in meno, 25, dove sono arrivate 7 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte.