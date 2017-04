27/04/2017 01:28

CALCIOMERCATO TORINO ABDENNOUR MARSIGLIA / Si arricchisce la concorrenza per Aymen Abdennour, difensore tunisino del Valencia che piace anche al Torino: come riferisce 'fichajes.com', il calciatore è finito nel mirino anche del Marsiglia che è pronto ad arrivare fino a 9 milioni per portarlo in Ligue 1.

B.D.S.