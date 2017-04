Milan, è il momento di Lapadula: può trascinare i compagni al riscatto

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

26/04/2017 17:54

MILAN NEWS LAPADULA / Dopo mesi da riserva, sembra essere arrivato il momento di Gianluca Lapadula. Già contro l'Empoli è tornato titolare, cosa che era avvenuta l'ultima volta col Genoa il 18 marzo solo per la squalifica di Carlos Bacca, altrimenti l'ultima presenza dal primo minuti risaliva al 17 dicembre in Milan-Atalanta. Il numero 9 rossonero viaggia verso la riconferma per la trasferta di Crotone. Sarà un match insidioso, seppur contro un avversario sulla carta inferiore tecnicamente. Vincenzo Montella sembra deciso a puntare su di lui ancora e spera che la sua fiducia venga ripagata con i gol. Uno contro l'Empoli lo ha segnato, ma non è bastato. All'Ezio Scida si spera che le sue reti possano essere decisive per una vittoria.

Milan, Lapadula meglio di Bacca

Il Milan ha fatto cinque punti nelle ultime quattro partite, conquistandone solamente due con Pescara ed Empoli. Non uno score ideale per una squadra che ambisce ad andare in Europa League direttamente, saltando il fastidioso preliminare. A Crotone servirà una scossa collettiva del gruppo e la presenza in campo di un elemento come Lapadula può trascinare i compagni alla vittoria. Il suo carattere, la sua determinazione e il suo spirito di sacrificio possono essere fonte di ispirazione.

Lapadula è uno che lotta sempre e anche per questa caratteristica, oltre che il suo fiuto del gol, fu acquistato dal Milan nello scorso calciomercato estivo. Un vero guerriero, che ha saputo conquistare l'apprezzamento di moltissimi tifosi. I gol segnati sono stati 6, ma se Montella darà fiducia al 27enne torinese, il bottino può aumentare. In un momento delicato della stagione, in campo c'è bisogno di chi sia tutto senza risparmiarsi. Lapadula più di Bacca rappresenta questo tipo di profilo. Dalle ultime news Milan, come accennanto in precedenza, sarà proprio 'Lapagol' a guidare l'attacco rossonero a Crotone. Vedremo se riuscirà dimostrare che la fiducia in lui è ben riposta e che merita quella gloriosa maglia che indossa. Anche lui è stato ed è tra i giocatori messi in discussione per l'anno prossimo. A suon di gol può allontanare certe voci.