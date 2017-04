DIRETTA Liga, Espanyol-Barcellona: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

29/04/2017 19:45

DIRETTA ESPANYOL BARCELLONA LIVE / Un derby con una posta in palio altissima. La 35esima giornata della Liga spagnola mette di fronte Espanyol e Barcellona in una gara che potrebbe essere decisiva per entrambe. Da un lato la squadra di Sanchez Flores ha bisogno di punti per alimentare le residue speranze di centrare la qualificazione all'Europa League, dall'altra quella di Luis Enrique si sta giocando il titolo con gli eterni rivali del Real Madrid. Calciomercato.it vi offre il match del 'Cornellà-El Prat' in tempo reale.

CLASSIFICA: Real Madrid 81 punti, Barcellona 78, Atletico Madrid 68, Siviglia 68, Villarreal 63, Real Sociedad 61, Athletic Bilbao 59, Eibar 51, Espanyol 50, Alaves 45, Celta Vigo 44, Valencia 40, Las Palmas 39, Malaga 39, Betis 37, Deportivo la Coruna 31, Leganes 30, Sporting Gijon 24, Granada 20, Osasuna 18.