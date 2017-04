Lazio, Basta: "Eliminare la Roma dalla coppa è stato fantastico. Per la finale c'è speranza"

26/04/2017 05:08

LAZIO BASTA SERIE A COPPA ITALIA ROMA / "La verità è che nessuno si aspettaca questa stagione, ma abbiamo lavorato duro fin dal primo giorno e tutti noi siamo soddisfatti di quanto stiamo facendo". Si apre così l'intervista che Dusan Basta, terzino serbo della Lazio, ha rilasciato in patria al portale 'kurir.rs'. Queste i passaggi più significativi:

INZAGHI – "E' un ottimo tecnico, prepara bene le partite e tatticamente è sempre eccellente".

COPPA ITALIA – "Eliminare la Roma in semifinale è stato fantastico. In finale sarà molto difficile. Noi giochiamo con la Juventus, la migliore squadra in Serie A, ma c'è sempre speranza di vincere. Faremo del nostro meglio per vincere la Coppa Italia".

MILINKOVIC-SAVIC – "E' uno dei nostri uomini migliori, sta vivendo un campionato in grande forma. Significa molto per la squadra. Non gli resta che continuare così, perché è evidente che ha il potenziale dei migliori giocatori, ma c'è sempre tempo per crescere".

D.G.