Newcastle, Benitez attacca l'Italia: "In Inghilterra ti rispettano"

25/04/2017 18:19

NEWCASTLE BENITEZ INTER NAPOLI REAL MADRID / Il Newcastle è tornato in Premier League, dopo il successo per 4-1 sul Preston. Un trionfo che porta la firma di Rafa Benitez, tecnico dei 'Magpies', che però coglie l'occasione per togliersi dei sassolini dalle scarpe. "Congratulazioni a giocatori, dirigenti e tifosi - ha detto alla fine del match con il Preston - Sapevamo che sarebbe stata dura, ma il lavoro ha pagato. Mi dicevano: 'Rafa non conosce questo campionato'. Ce l'abbiamo fatta lo stesso. In Inghilterra ti valorizzano e rispettano il tuo lavoro. Non come in certi altri posti, dove contano più la politica e altre cose strane dietro". Non è difficile cogliere un riferimento ai suoi trascorsi con Inter, Napoli e Real Madrid, esperienze conclusesi decisamente male per lo spagnolo.

N.L.C.