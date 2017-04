Calciomercato Juventus, il rinnovo di Allegri non è prioritario

25/04/2017 17:23

CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO ALLEGRI / Un contratto in scadenza nel 2018, da allungare presumibilmente almeno fino al 2020. Le strategie in casa Juventus su Allegri sono piuttosto chiare. Come riporta 'Tuttosport', il club bianconero ha tutta l'intenzione di proseguire il rapporto con il tecnico. Il quale, a sua volta, a Torino si trova benissimo. Ma le trattative non verranno forzate e seguiranno il loro corso naturale, senza fretta. Ci sono prima uno scudetto e una finale di Champions, almeno, da conquistare. Priorità agli impegni sul campo, il che non vuol dire che se ne parlerà a fine stagione: i contatti sono frequenti e quanto prima si arriverà ad una conclusione.

N.L.C.