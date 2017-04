Calciomercato Napoli, rebus Reina: ecco lo scenario se arriva Szczesny

Gennaro Arpaia (@gennarojenius9)

23/04/2017 11:15

CALCIOMERCATO NAPOLI REINA SZCZESNY / Le tante voci delle ultime settimane hanno ricevuto anche la conferma del più autorevole in società: il prossimo calciomercato Napoli potrebbe essere una sessione fondamentale per la caccia al nuovo portiere. Anche Aurelio De Laurentiis ne è convinto, come confermato durante la presentazione del rinnovo di Lorenzo Insigne. Il numero uno azzurro ha anche delineato le caratteristiche del portiere che verrà: il dopo-Reina si è aperto già durante questa stagione e il Napoli sa bene che per rimpiazzare lo spagnolo non potrà fare affidamento su un giovane prospetto, preferendo mettere la difesa azzurra nelle mani di un elemento esperto e che dia certezze per l'avvenire.

Calciomercato Napoli, Reina e Szcesny insieme? Lo spagnolo può anche accettare

Gli esperimenti Rafael o Sepe sono falliti negli ultimi anni, solo Reina è stato capace di assicurare a Rafa Benitez e Maurizio Sarri una certa continuità. Lo spagnolo, però, è un classe 1982 e si avvia ormai alla fase conclusiva della carriera, fase ancor più altalenante perché condizionata dai numerosi problemi fisici che lo accompagnano da alcuni anni. Nulla di preoccupante, perché Pepe è oggi certezza dentro e fuori dal campo per gli azzurri, ma con il contratto in scadenza nel 2018 la società pensa al suo sostituto. Nella prossima finestra di calciomercato si aspettano novità importanti, e l'identikit tracciato da De Laurentiis va dritto nella direzione di Wojciech Szczesny, il 27enne polacco a Roma nell'ultimo biennio ma che tornerà all'Arsenal a fine stagione.

Reina ha un contratto di 3 mln all'anno in scadenza nel 2018, come ha detto anche De Laurentiis, che ha anche lasciato intendere fra le righe che il suo posto non sarà più così intoccabile. Ecco perché l'idea giusta potrebbe essere quella di spalmare ulteriormente il suo ingaggio in un contratto più lungo che preveda anche un impiego post ritiro. Sarebbe l'unica possibilità per avere in squadra entrambi, visto che anche Szczesny guadagna intorno ai 3 milioni.

Ma la domanda è un'altra: possono coesistere lui e un top player, almeno per un anno? La risposta è difficile, visto che il polacco lascerà i Gunners per giocare e che Pepe non ha mai fatto panchina a Napoli. Con la benedizione societaria, però, lo spagnolo potrebbe anche fare da apripista per Szczesny per una stagione e poi decidere: continuare a giocare o appendere le scarpette al chiodo. E magari restare a Napoli, con un ruolo in società. Forse il suo principale obiettivo quando non infilerà più i guantoni.