22/04/2017 17:10

JUVENTUS GENOA CONVOCATI JURIC / Ivan Juric ha convocato 22 giocatori in tutto per la gara del Genoa in casa della Juventus. Assente Taarabt, lasciato fuori come gli infortunati Perin, Rubinho e Morosini. Di seguito, l'elenco completo: Lamanna, Faccioli, Zima, Gentiletti, Burdisso, Biraschi, Orban, Munoz, Brivio, Cofie, Ntcham, Hiljemark, Beghetto, Lazovic, Veloso, Laxalt, Cataldi, Simeone, Palladino, Pandev, Pellegri, Ninkovic.

N.L.C.