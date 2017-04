Monaco-Juventus, Jardim elogia i bianconeri: "Difesa migliore d'Europa"

21/04/2017 16:30

MONACO JUVENTUS JARDIM / Leonardo Jardim, tecnico del Monaco, ha parlato del sorteggio di Champions League che vedrà i francesi alle prese con la Juventus. In conferenza stampa, Jardim ha elogiato i bianconeri: "Si tratta di una squadra che tutti conoscono: molto robusta, con un sacco di esperienza a questi livelli. In difesa, la Juventus è la squadra più forte in Europa. Inoltre, ha anche il vantaggio di aver quasi vinto il campionato".

M.D.A.