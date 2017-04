21/04/2017 01:13

SCHALKE 04 AJAX/ Il tecnico dello Schalke 04 Markus Weinzierl, ha commentato così l'elmininazione dall'Europa League per mano dell'Ajax: "Meritavamo di andare avanti e bisognerà digerire in fretta questa eliminazione. Comunque voglio fare i complimenti ai miei ragazzi per la prova".

S.F.