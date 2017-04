Calciomercato Roma, Ranieri: "Ritorno? Non spetta a me"

dall'inviato Andrea Corti

20/04/2017 18:33

CALCIOMERCATO ROMA RANIERI / A margine della consegna del premio 'Tor Vergata Etica nello Sport', l'ex tecnico del Leicester Claudio Ranieri ha parlato ai giornalisti presenti, tra i quali l'inviato di Calciomercato.it, di un suo eventuale ritorno alla Roma: "Non spetta a me, c'è Spalletti che sta facendo bene e bisogna vedere quello che fa. Hanno programmato e avranno le loro idee. Non mi sono fatto nessuna idea, non sto seguendo".