18/04/2017 18:07

VICENZA BISOLI ESONERO - Pierpaolo Bisoli non è più l'allenatore del Vicenza, fatale la sconfitta interna patita nell'ultimo match interno contro la Pro Vercelli. Il tecnico, esonerato dalla dirigenza vicentina come comunicato dal sito ufficiale del club, dovrebbe essere sostituito da Vincenzo Torrente. Il Vicenza è attualmente quartultimo, in piena zona playout, con 37 punti.

A.L.