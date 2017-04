Calciomercato Napoli, agente Conti: "Sbagliato aspettare ancora"

18/04/2017 15:24

CALCIOMERCATO NAPOLI CONTI / Uno dei nomi caldi del calciomercato Napoli è quello di Andrea Conti: l'esterno dell'Atalanta è protagonista di una stagione molto positiva, certificata anche dalla prestazione di sabato scorso contro la Roma, quando Gasperini lo ha schierato sulla fascia sinistra. Il terzino, nel giro anche della Nazionale, ha diverse pretendenti, tra le quali anchce il Napoli. Proprio degli azzurri e dell'ipotesi di un approdo di Conti alla corte di Sarri nel calciomercato estivo ha parlato Mario Giuffredi, agente del calciatore.

"Andrea Conti può anche giocare in attacco, sabato l'ho visto giocare per la prima volta a sinistra ed ha dimostrato la sua duttilità - le sue parole a 'Radio Crc' -. Conti piace al Napoli ed è un anno ormai che ne parlo con Giuntoli, ma sono convinto che aspettare ancora sia uno sbaglio. Sono sicuro che Conti continuerà di questo passo ed ha molto mercato anche all'estero per cui non aspetterei le proposte di altre società. Conti e Hysaj (un altro suo assistito, ndr) potrebbero alternarsi sulle fasce e in più, Conti può ricoprire anche il ruolo di vice Callejon".

Calciomercato Napoli, Giuffredi su Grassi e Sepe

Non solo Conti però, perché Giuffredi si sofferma anche sul futuro di altri due suoi assistiti di proprietà del Napoli, Grassi e Sepe. Sul centrocampista, ora in prestito all'Atalanta, l'agente è chiaro: "Non credo che rientrerà a Napoli perché ha bisogno di giocare con continuità altri due anni, così poi da fare rientro in azzurro dalla porta principale". Per il portiere, invece, il futuro è già scritto: "A Empoli ha dimostrato di essere forte ed è ancora giovanissimo, ma ha bisogno di giocare con continuità. Ho una squadra, so cosa devo fare, aspettiamo i tempi maturi".

B.D.S.