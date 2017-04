Inter-Milan, Bacca: "Nessuna richiesta alla nuova proprietà"

15/04/2017 12:14

INTER MILAN BACCA / Testa al derby: Carlos Bacca mette da parte le vicende societarie e si concentra soltanto su Inter-Milan. L'attaccante colombiano a 'Premium Sport' racconta le sue sensazioni a pochi minuti dal fischio d'inizio della stracittadina: "Il derby è sempre importante sia per noi che per i tifosi, oggi è una gara molto importante per la classifica. Richieste per la nuova società? No, niente. Abbiamo pensato sempre alla gara. L'Europa League è un nostro obiettivo e l'Inter è una diretta concorrente. Proveremo a vincere con la forza del gruppo. Serve spirito di gruppo, il 100% potrebbe non bastare, serve dare di più".

B.D.S.