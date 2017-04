Calciomercato Napoli, spunta l'idea Krejci

14/04/2017 08:53

CALCIOMERCATO NAPOLI KREICJ / Napoli alla ricerca di certezze per il futuro dei suoi esterni offensivi. Sulla corsia sinistra resta il problema legato ai rinnovi di Lorenzo Insigne e Dries Mertens, al centro di voci di calciomercato che vorrebbero alcune 'big' italiane e straniere interessate. Per il talento di Frattamaggiore resta la distanza economica tra offerta e richiesta: lui vuole circa 3,5 milioni di euro a stagione (più i premi e i diritti immagine), mentre il Napoli è fermo a 3 milioni. L'attaccante belga, invece, nonostante gli sforzi economici degli azzurri, deve valutare anche la volontà della moglie, che al momento vorrebbe cambiare destinazione. Il suo rinnovo è in salita. Così, il calciomercato Napoli sta iniziando a cautelarsi: molteplici sono i nomi per l'eventuale dopo Mertens. Da Keita della Lazio (folta concorrenza italiana e straniera) fino a Deulofeu dell'Everton (che il Milan vorrebbe trattenere, mentre il Barça ha un diritto di 'recompra'), passando per Castillejo del Villarreal, Lacazette del Lione (affare difficile per le cifre elevate) e il 'Papu' Gomez dell'Atalanta. Tra questi, però, potrebbe spuntare anche un nuovo nome, quello di Ladislav Krejci del Bologna.

Calciomercato Napoli, Krejci alternativa in attacco

Autore di una buona stagione, con un gol e sette assist in 30 presenze in campionato, Krejci è tra i migliori prospetti del Bologna. Con il Napoli non sicuro della permanenza di Insigne e Mertens, Giuntoli potrebbe pensare proprio al talento ceco classe '92, che ha il contratto in scadenza nel 2020. Esterno sinistro, Krejci è capace di giocare sia a centrocampo che in attacco: nello schieramento di Sarri si posizionerebbe nel ruolo di Insigne garantendo un buon rendimento sia in zona offensiva che in quella difensiva.

In passato il suo nome è stato accostato anche altre squadre di Serie A. Inter, Milan e Roma sembravano averci fatto un pensiero a inizio stagione, con alcuni club stranieri interessati. A fine campionato, quindi, Krejci potrebbe vedere novità sul suo futuro. Tra le eventuali squadre pronte ad accoglierlo potrebbe esserci anche il Napoli.

M.D.A.