Calciomercato Roma, agente Pezzella avvisa: "Piace anche a Inter e Napoli"

13/04/2017 17:00

CALCIOMERCATO ROMA PEZZELLA / Negli ultimi giorni è stato accostato alla Roma il difensore del Betis Siviglia German Pezzella. L'agente dell'argentino, in possesso di passaporto italiano, ha confermato l'interesse ma al contempo messo in guardia i giallorossi: "Pezzella piace anche a Inter e Milan - le dichiarazioni del suo agente Pietro Chiaradia ai microfoni de 'ilsussidiario.net' -. Se dovesse partire Manolas, oppure Rüdiger, allora il club di Pallotta potrebbe decidere di puntare su di lui. Prezzo? La sua clausola rescissoria è di 10 milioni di euro - ha risposto - E' un prezzo abbordabile e sarebbe un buon affare per le squadre italiane".

Pezzella, ai microfoni di Calciomercato.it, aveva espresso il suo parere su un possibile approdo in serie A.

R.A.