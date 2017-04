Inter, Gagliardini: un derby al top per far dimenticare il caso 'Stadium'

Stefano Migheli

13/04/2017 16:23

CASO GAGLIARDINI / La sconfitta contro la Sampdoria, ma ancor di più la batosta di Crotone, hanno rimesso l'Inter nel vortice delle critiche tra prestazioni deludenti e calo fisico e mentale dopo la cavalcata trionfante dall'arrivo di Pioli. In tutto questo le news Inter registrano il caso Gagliardini, pizzicato dalle telecamere allo 'Juventus Stadium' durante Juventus-Barcellona di Champions League. La presenza del centrocampista non è passata inosservata ai tifosi che si sono infuriati per la sua presenza a Torino, ira alimentata dallo stop contro il Crotone e dall'imminente derby di Milano. Il tutto condito dalla compagnia 'juventina' e nello specifico dagli ex Leonardo Spinazzola e Mattia Caldara, promessi bianconeri sul calciomercato.

Inter, Gagliardini 'perdonato' da Icardi: "Nel calcio ci sta"

Secondo quanto aveva inizialmente riportato l'Ansa', l'Inter non era stata stata informata dei programmi di Gagliardini, tesi poi smentita dal club nerazzurro che ha specificato in maniera chiara di aver dato l'ok al giocatore per recarsi allo 'Stadium' e vedere la partita. Della questione ne ha parlato anche Mauro Icardi nella conferenza stampa all'antiviglia della gara contro il Milan: "Siete sempre voi giornalisti a fare casino, nel calcio ci sta. Penso che non ci sia nulla di male perché Roberto è andato semplicemente a vedere un quarto di finale di Champions League molto bello dove la Juventus ha fatto una grandissima gara. Vedere il Barcellona non capita tutti i giorni e il fatto che si trovasse ad un’ora di macchina da Milano ha agevolato questa possibilità. Anche mio figlio voleva andare a vedere la gara, meno male che non ci siamo andati, a questo punto. Capisco i tifosi ma si può capire anche Roberto, non c'è nulla di male” ha concluso. Dunque, si tratta di un caso decisamente forzato ma non c'è nulla di irreparabile tra il giocatore e l'ambiente nerazzurro. Se poi Gagliardini risulterà determinante nel derby di sabato, siamo sicuri che questa faccenda sarà immediatamente dimenticata...