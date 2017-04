Inter, Candreva: "Posso fare meglio di così, derby da vincere assolutamente"

12/04/2017 15:34

INTER CANDREVA DERBY / Cresce l'attesa in casa Inter per il derby contro il Milan, una gara che può cambiare la stagione dei nerazzurri. Di questo e altri argomenti ha parlato Antonio Candreva, rispondendo ai tifosi sul profilo Twitter dei nerazzurri tramite l'hashtag #AskCandreva. "Posso fare molto di più - ha detto, commentando la prima stagione con l'Inter - Sono comunque sempre disponibile per la squadra, sperando di essere il più utile possibile. In generale, abbiamo avuto dei problemi fin dall'inizio, ma ora dobbiamo chiudere bene l'annata. Il derby è una gara fondamentale, sappiamo quanto sia importante per i tifosi vincerlo. E' di certo diverso il modo di viverlo qui a Milano rispetto a Roma. Qui i tifosi vanno allo stadio insieme, a Roma c'è una rivalità più intensa". Su alcuni dei suoi compagni di squadra: "Gagliardini si è inserito alla grande. Gabigol ha avuto dei problemi, ma è molto giovane e avrà tempo per essere protagonista".

