Empoli-Pescara, Martusciello: "Pareggio giusto, la classifica mette pressione"

08/04/2017 18:13

EMPOLI PESCARA MARTUSCIELLO / Giovanni Martusciello, allenatore dell'Empoli, ha commentato il pareggio odierno contro il Pescara: "Abbiamo giocato bene e molto compatti nella prima mezz’ora - spiega a 'Radio Lady' - Cercavamo di non dare campo a una squadra che ha condizione e qualità. Dopo il gol del pareggio abbiamo perso l’intensità tecnica e fisica in qualche situazione. Nel secondo tempo è venuta fuori in maniera evidente la condizione psicologica. Il pareggio è il risultato giusto per le occasioni avute, anche se rimangono più impressi gli ultimi venti minuti. Abbiamo quella classifica e già di per sé ci mette pressione. Fischi dei tifosi? Si accettano, anche se fanno male. Lottiamo per la permanenza in Serie A e i primi a risentirne sono i giocatori. A parte questo, mi soffermo sugli applausi che ho sentito".

M.D.A.